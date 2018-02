'Is er een relatietherapeut die kan vertellen hoe dat moet, intrekken bij een elf jaar oudere vrouw met twee puberende kinderen?'

Het maakt de fotosessie er makkelijker op, zo’n zuigeling die een stuk uit z’n wieg slaapt. ‘Komt nog goed van pas, zo’n shoot. Het is maanden geleden dat we elkaar nog zo vastgepakt hebben.’

HUMO Geen dank!

Tine Embrechts «Echt waar. Een zwangerschap zorgt ervoor dat er een kind tussen een koppel in komt. Eerst is er die buik die voor een letterlijke afstand tussen twee partners zorgt, en dan zijn er nog de kwaaltjes. Ik kon bepaalde geuren niet meer verdragen.»

Laurent Bailleul «De eerste maanden was Tine kotsmisselijk. Ze moest soms wel acht keer per dag overgeven. En boeren! Verschrikkelijk!»

Embrechts «Nu was hij beter voorbereid, maar toen ik in verwachting was van Gaston was het schrikken voor Laurent, zo’n hormonaal monster in huis. ‘Help, waar is mijn vrouw naartoe!?’ (lacht)»

HUMO Dit is het eerste interview dat jullie samen geven. Waarom heeft het geduurd tot jullie twee kinderen hebben samen?

Embrechts «Toen we nog maar net samen waren, werd er al meteen veel over ons geschreven. Begrijpelijk, we zijn allebei publieke figuren. Maar we stonden terughoudend tegenover al die aandacht. Na mijn scheiding met Roman voelde het niet juist om al meteen te staan blinken op één of andere cover. Ik wou eerst de tijd nemen om rustig te ontdekken wat we precies hadden samen. Nu zijn we wat verder. Laurent is mijn man, en ik wil met hem gezien worden. Er bestonden zelfs amper foto’s van ons samen. Tot nu.»

Bailleul «We waren in het begin gewoon te broos om er al openlijk over te praten. Tine had haar bagage, ik totaal niet. Dat maakte het moeilijk.»