'Ik krijg meer steun dan Salman Rushdie: we zijn vandaag met heel veel afvallige moslims'

Toen Ali Rizvi als kind van Pakistaanse ouders opgroeide in Riyadh, ontdekte hij dat van dieven de hand werd afgehakt. ‘Is dat niet barbaars?’ vroeg hij geschokt aan zijn ouders. Zij stelden hem gerust: het had niets te maken met de islam, het was gewoon onderdeel van de Saoedische cultuur. Zou zomaar kunnen, dacht Rizvi. Hij zat op een internationale school, gescheiden van ‘die rare’ Saoedi’s. Ze hadden ook een plein dat expats ‘Chopchop Square’ noemden, en waar de openbare onthoofdingen plaatsvonden.

Maar toen Rizvi als nieuwsgierige tiener de Koran begon te lezen, zag hij dat handen afhakken wegens diefstal letterlijk wordt voorgeschreven, in vers 5:38. En dat ongelovigen moeten worden onthoofd, las hij in vers 8:12-13. Toen hij dat aan zijn ouders liet zien, waren zij net zo verbijsterd als hij.

De confrontatie met zoveel gruwel bracht Rizvi ertoe om zich van de islam af te keren. Die weg van ‘geloof naar rede’ beschreef hij in zijn geruchtmakende boek. De tegenstelling in de titel van dat boek, ‘De atheïstische moslim’, verwijst naar het conflict dat veel afvalligen ervaren: ze geloven niet meer in Allah, en willen liever niet onthoofd worden, maar ze willen toch een deel blijven van de islamitische gemeenschap, waar ze hun familiebanden en vriendschappen koesteren.

HUMO Hoe kan het dat u en uw ouders, opgegroeid als moslims in islamitische landen, niet wisten wat er in de Koran staat?