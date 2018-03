'Waarom u straks naar 'De blindste mens ter wereld' kijkt'

Winteruur

Een zetel, een hond, een Wim Helsen, een gast, een tekst... en een blinddoek. In deze aanpassing – wat zeggen we, verbétering – van ‘Winteruur’ wordt de op voorhand nietsvermoedende gast geacht zijn of haar meegebrachte tekst uit het blote hoofd te reciteren. Aflezen is voorbij, dankzij de blinddoek. Een vuurproef waardoor de kijker te weten komt wie écht zo verknocht is aan ‘Het schrijverke’ als hij beweert, en welke huichelaar ‘Dulce et decorum est’ alleen maar uitgekozen heeft in de hoop intellectueler over te komen dan hij is. Een kleine ingreep, maar een ingrijpende verandering: ‘Blinteruur’ scheidt voortaan het kaf van het literaire koren.

Dagelijkse kost

Geen keukenprins zo kundig als Jeroen Meus, maar nu de gerechten die nog niet op de snijplank gepasseerd zijn schaars worden, wordt het na acht jaar tijd om met ‘Dagelijkse kost’ een versnelling hoger te schakelen. Voortaan zal Jeroen elk gerecht dat in de voorbije seizoenen aan bod is gekomen nog een keer maken, maar dan met een zintuig minder. Een echte test van zijn vakmanschap én een garantie op boeiende beelden, vooral wanneer er voor een goede uitvoering van het recept een scherp mes of een gasbrander nodig is. Mogelijk zal de titel noodgedwongen veranderen in ‘Wekelijkse kost’ of, bij driegangenmenu’s, ‘Maandelijkse kost’. Maar ook wie naar ‘Dagelijkse kost’ kijkt voor de volkse humor komt aan zijn trekken: kansen tot hilariteit zijn er genoeg wanneer de normaal zo afzijdige cameracrew schalks een ingrediënt verstopt en Jeroen daardoor aan het improviseren moet slaan. Of wanneer hij, eindelijk klaar met zijn gerecht, aan het einde opgelucht zijn blinddoek afneemt en beseft dat hij – o gruwel! – al die tijd met ingrediënten heeft gewerkt die níét van de sponsor zijn.