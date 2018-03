Op 19 maart 2008 stierf Hugo Claus, maar hij leeft nog. Tien jaar na zijn dood is hij zelfs alomtegenwoordig: zijn leven en werken worden tentoongesteld in Brussel en Antwerpen, zijn schilderijen worden geëxposeerd in Antwerpen en Knokke, er zijn nieuwe bloemlezingen uit zijn werk, nieuwe boeken over hem. Valt daar nog íéts aan toe te voegen? Toch wel: met deze zeldzame foto’s gedenkt Humo het eeuwige leven van onze grootste schrijver.