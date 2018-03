Politie 24/7

Eén – 26 februari – 864.845 kijkers

Faroek

VTM – 27 februari – 273.791 kijkers

In ‘Politie 24/7’ is meestal een waaier van sukkels te zien, en daarmee bedoel ik niet meteen de interventieteams, wijkteams, de snelleresponsteams, de mobiele eenheid, het hondenteam en het fietsteam van de Antwerpse lokale politie. Ik heb het veeleer over een vent die met het realistische speelgoedpistool van zijn zoontje de ex van zijn huidige vriendin bedreigde, omdat die kerel volgens hem een stalker was. De diender die de neppistolero in verhoor had genomen, zei achteraf in een gesprek met één van zijn collega’s: ‘Als je iemand met zo’n pistool in het donker ziet, wel, dan maak je hem af, hè?’ Dat klonk al heel anders, normaler haast, dan de welzijnswerkerstaal waarvan de eigentijdse smeris zich ten overstaan van een cameraploeg heeft leren bedienen. Een andere sukkel probeerde in het blikveld van talloze bewakingscamera’s een winkelraam in te trappen, waardoor hij zich in de belangstelling van gespecialiseerde politiemannen in de zogeheten cameraroom van het telecommandocentrum mocht verheugen. Toen hij luttele minuten later in de kraag werd gevat, bleek hij net iets te beschonken om zich nog de naam van onze populaire planeet te kunnen herinneren.

In ‘Politie 24/7’ zijn er ook altijd verworpenen der aarde te bezichtigen, deze keer een jonge zwartwerker die in opdracht van malafide autohandelaren voor een grijpstuiver wervende kaartjes onder de ruitenwissers van geparkeerde auto’s stak, wat kennelijk niet mag. ‘Ik ben al twee jaar werkloos,’ zei die jongen in het Frans tegen de politie, ‘hebben jullie een baan voor mij?’ Een GAS-boete konden ze hem dan weer wel aanbieden. En later nóg een GAS-boete, want de arme drommel was volgens de commentaarstem hardleers.

We kregen ook de gevolgen van een auto-kraak te zien: de dief had de buit, een oude jas en een uitgediende rugzak, een beetje verderop achtergelaten: hij zag er als zichzelf respecterende dief begrijpelijkerwijs geen brood in. ‘Ze hebben wel mijn sigaretten gepikt, de klojo’s,’ zei de gedupeerde autobezitter zuur, de sukkel.