'Het lijkt wel alsof ik een gen heb dat zelfs mijn meest trieste liedjes dansbaar maakt'

In 2004 zaten we al eens tegenover elkaar, toen bij Virgin Records in hartje Londen. Nu ontmoeten we David Byrne in een Amsterdams hotel, en hij ziet er nog net hetzelfde uit als veertien jaar geleden. Hij is 65 maar lijkt nog altijd 50. ‘Alleen mijn haar is nog wat grijzer geworden, maar ik vind het eigenlijk mooier zo,’ lacht hij.

Het mag dan lijken alsof de tijd heeft stilgestaan voor de voormalige Talking Heads-frontman, sinds 2004 zat hij niet stil. Hij maakte platen met Brian Eno (‘Everything That Happens Will Happen Today’), en Fat Boy Slim (‘Here Lies Love’) en hij verraste in 2012 vriend en vijand door samen te werken met fotomodel en zangeres St. Vincent (‘Love This Giant’). Tussendoor ontwierp Byrne ook nog kunstzinnige fietsenrekken voor de stad New York en schreef hij een paar boeken.

Een dag voor dit interview hield Byrne in een Amsterdams literair café een betoog van ruim een uur over hoeveel mooie dingen er in de wereld zijn om van te genieten. Hij deed dat onder de noemer ‘Reasons To Be Cheerful’, een titel die hij leende bij Ian Dury en zijn song ‘Reasons To Be Cheerful Part 3’.

David Byrne «Dat is één van mijn favoriete songs aller tijden, omdat Ian erin aantoont dat je de geneugten des levens moet zoeken in kleine dingen. Die wijsheid probeer ik ook in mijn eigen leven toe te passen.»

HUMO Klopt het dat je niet van plan was om interviews te geven over je nieuwe plaat, dat je alleen in een paar grote steden die spreekbeurt zou houden?

Byrne (lacht) «Ja, dat klopt. Ik dacht daar zelfs mee weg te komen, maar niet dus. Ik heb dan besloten om toch een paar interviews te doen, maar ik vind het altijd moeilijk om over mijn eigen muziek te praten. Mijn teksten zijn veelal absurdistisch en daarom kan ik er eigenlijk niet veel over vertellen.»

HUMO ‘American Utopia’ is nochtans een veelzeggende titel. Je gelooft in een gelukkig Amerika, bijna tegen beter weten in, in een tijd van fake news en schandalen.

Byrne «Als je het nu over Donald Trump hebt, kan ik je geen ongelijk geven. Vreselijk ook hoe de Republikeinse Partij meegaat in zijn racisme – die politici bewijzen zo dat ze geen haar beter zijn dan hij. Maar ondanks Trump en zijn kornuiten is er nog veel schoonheid in de wereld en daar trek ik mij aan op. Er zijn nog steeds veel dingen die mensen gelukkig kunnen maken. Ik was eerst niet van plan om ‘American Utopia’ te koppelen aan ‘Reasons To Be Cheerful’. Maar blijkbaar leefde die drang naar hoop en goede dingen zo sterk, dat hij ook in mijn songs is binnengedruppeld.»