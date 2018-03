De herdenking van de ramp in Fukushima is anders geladen dan voorgaande jaren, nu de Japanse autoriteiten stilaan stoppen met het uitbetalen van schadevergoedingen en huursubsidies. Voor alle dorpen die binnen een grens van 20 kilometer rond de kerncentrale in Fukushima liggen – de evacuatiezone – was daags na de kernramp een evacuatiebevel van kracht. Dat is nu gedeeltelijk ingetrokken, waardoor terugkeren een optie is. De Japanse regering wil het getroffen gebied opnieuw tot leven brengen: een zegen voor sommigen, een vloek voor anderen.

KEIKO OWADA: ‘Boze buren’

‘Ik wil helemaal niet terug!’ zegt Keiko Owada (65). ‘Mijn leven speelt zich vandaag in Tokio af. Maar nu mijn huursubsidie wordt stopgezet, zie ik geen andere optie dan terug te keren naar Naraha, het dorp waar ik woonde voor de ramp.’

We spreken Owada in een koffiezaak in hartje Tokio. Het mondkapje gaat af, en Owada tovert een stralende glimlach tevoorschijn.

OWADA «Ik sta positief in het leven, ik ben een optimist. Al zijn er ook die nooit echt over de ramp heen zijn gekomen.»

In de rest van Japan is de ramp allang vergeten, maar voor een evacué als Owada is het leed nog niet voorbij.

HUMO Wat kunt u zich nog herinneren van 11 maart 2011?

KEIKO OWADA «Ik was op het werk. Het was een prachtige dag: de hemel was helderblauw en de zon scheen. Toch werd het ineens donker en begon het gebouw te schudden. Nooit eerder had ik zo’n hevige aardbeving meegemaakt. Mijn baas beval me naar buiten te gaan. Daar stond ik dan, in weinig meer dan een broek en een dun truitje. Het was nog winter. Ik ging nog snel terug naar binnen voor mijn jas, en reed naar huis. Normaal is dat een ritje van tien minuten, nu deed ik er dertig minuten over. De wegen waren zo goed als verwoest. Ik had het geluk dat er mij niets overkwam, maar onderweg zag ik dood en verderf.»