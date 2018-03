Het team dat de vondst deed, staat onder leiding van Selena Bartlett, professor neurowetenschappen aan Queensland University of Technology. De wetenschappers ontdekten dat het medicijn tandospirone – in China en Japan al langer op de markt als antidepressivum – de schadelijke impact van alcohol op de hersenen ongedaan maakt.

Selena Bartlett «Zoals zo vaak in de wetenschap is die ontdekking per stom toeval gebeurd. Mijn labo probeert al twintig jaar de invloed van alcohol op onze hersenen in kaart te brengen. Alcohol werkt onder meer in op het deel van de hersenen dat stress, depressies en angsten controleert. We drinken vaak alcohol omdat het ons minder gestresseerd of angstig doet voelen, maar op langere termijn veroorzaakt de hersenschade door alcohol net meer stress. Waardoor we nóg meer gaan drinken.

»Ons team deed testen met tandospirone omdat het stress vermindert, en omdat we vermoedden dat het alcoholverslaafden dus kon helpen om minder te drinken. Groot was onze verrassing, én opwinding, toen we merkten dat het middel de hersenen óók helpt om nieuwe stamcellen aan te maken. Daarmee hebben we nu voor het eerst bewijs dat tandospirone de door alcohol aangerichte hersenschade compleet ongedaan kan maken.»