Wat is melancholie anders dan een depressie die maar niet wil doorzetten? Geen wonder dat ik er op gezette tijden naar verlang om, al is het dan alleen maar in gedachten, iemand anders te zijn. Bijvoorbeeld: The Guy, de spilfiguur in mijn lievelingsserie ‘High Maintenance’ op Play More: een vriendelijke en vredige hipster die met de fiets cannabis dealt in Brooklyn en Manhattan. Gehelmd baant hij zich zwierig, soms en danseuse, een weg door de verkeersdrukte van New York City en intussen loopt ook zijn ziel op wieltjes.

Hij bemoeit zich met zijn eigen zaken, die hij meevoert in een interessant koffertje. Het spreekt vanzelf dat hij, uiteraard zonder erbij na te denken, het dudeism belijdt, de ongeschreven levensleer die Jeffrey ‘The Dude’ Lebowski ooit moeiteloos heeft uitgestraald. ‘High Maintenance’ draait om de multiculturele klantenkring van The Guy: een keur van bohemiens, artistiekelingen, vrijwillige buitenstaanders, libertijnen en kleurrijke randgevallen, maar evengoed modale mensen die niet vies zijn van wat gekte. Vrije geesten die stuk voor stuk op een leven in vrije vorm zijn gesteld. Zij zijn het verzet tegen de historische vergissing Donald J. Trump.

‘High Maintenance’ gaat nog het meest over een soort vrijheid en blijheid die we in het vrije Westen beetje bij beetje aan het kwijtspelen zijn. Als ik dat denk, ben ik in gedachten niet langer The Guy, helaas.