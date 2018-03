- In december 2014 werd u ontvoerd.

Masoud Aqil «Ik was met een collega op weg naar een interview. Onderweg stootten we op een wegversperring. Gemaskerde en gewapende mannen voerden ons het kalifaat in. Ze bonden mijn handen vast op mijn rug en takelden me aan een touw omhoog. De pijn in mijn schouders was zo hevig dat ik bang was dat mijn armen zouden breken. Vragen, beschuldigingen, scheldpartijen en vuistslagen wisselden elkaar dagelijks af.