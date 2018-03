'Leraars die werken met probleemkinderen zouden van mij meer mogen verdienen'

Timmers geeft onder meer les in de PXL Hogeschool in Hasselt en in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) De Verdieping in Heusden-Zolder. Maar als hij tijdens de uitreiking – op 18 maart in Dubai – zijn naam zal horen afroepen, dankt hij dat in de eerste plaats aan één van zijn globale projecten.

Koen Timmers «Ik geloof dat het onderwijs aan verandering toe is. Dat er te veel gedoceerd wordt en de nadruk te veel ligt op kennis verwerven en memoriseren. Vanuit dat idee zet ik twee keer per jaar een wereldwijd project op. De eerste keer waren daar tien scholen uit tien landen bij betrokken. Mijn meest recente project ging over het klimaat, en daar werkten 250 scholen uit 69 landen aan mee.

»Met het project laat ik studenten over de hele wereld rechtstreeks van elkaar leren. Ik breng leerlingen uit Sierra Leone – van wie onlangs twee klasgenoten zijn gestorven door modderstromen – in contact met Ierse kinderen wiens school onlangs voor het eerst gesloten werd wegens tornado’s. Dan krijg je heel krachtige verhalen. De studenten voelen zich betrokken, en leren meer over klimaatverandering dan uit een handboek.»

HUMO Het is waanzinnig hoeveel steun u voor uw projecten krijgt.

Timmers «De dalai lama heeft me een hartverwarmende mail gestuurd. Minister Alexander De Croo en Frank De Boosere spraken een inspirerende videoboodschap in. Greenpeace, het WWF, de voormalige baas van Unesco... Die steun spreekt veel mensen aan, en dat is natuurlijk ook waarom het project blijft groeien.»

HUMO Hoe reageren andere leerkrachten op uw ideeën, projecten en theorieën?