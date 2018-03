Op een kille maandagochtend parkeert Katrin Lohmann (37) haar fiets tegen de gevel van Café In De Roscam, in hartje Antwerpen. Het is twee minuten na elf. ‘Sorry dat ik een paar minuutjes te laat ben,’ zegt ze met een onmiskenbaar Duits accent. ‘Normaal overkomt me dat nooit, maar nu ik zwanger ben, laat ik steekjes vallen.’ Lohmann verwacht haar eerste kindje, een jongen.

Katrin Lohmann «Ik kom net terug van Duitsland, waar ik een park en een wiegje bij mijn ouders ben gaan halen.»

HUMO Hebben ze alles uit jouw babytijd bijgehouden?

Lohmann «Neen, ze hadden die op een brocantemarkt op de kop getikt. Mijn ouders zijn verslaafd aan rommelmarkten, je vindt in ons ouderlijk huis alleen maar tweedehandse spullen of zelfgemaakte dingen.»

HUMO Handig, zulke doe-het-zelvers als ouders.

Lohmann «Het maakt deel uit van hun ideologie. Mijn ouders zijn heel alternatief en hebben een groot politiek engagement. Ze waren actief in de groen-linkse bewegingen van de jaren 80 die tegen kernenergie en het kapitalisme van leer trokken. Dat weerspiegelde zich in onze opvoeding. Eigenlijk consumeerden we bijna niet. Een cola, dat kwam bij ons niet op tafel. We dronken kraantjeswater. Een bezoekje aan McDonald’s, dat was heiligschennis. We trokken met onze picknickzak naar het park om daar onze boterhammetjes op te eten.»