Een week voor de veelbelovende return van Real Madrid - Paris Saint-Germain (3-1) in de Champions League raakte Neymar geblesseerd in een volgens de waarnemers ‘onschuldig duel’ met Sarr van Olympique Marseille. Het Nieuwsblad: ‘In plaats van de bal raakt de Braziliaan het scheenbeen van Sarr en slaat zijn rechterenkel om. Kermend wordt hij afgevoerd. Het verdict is niet bemoedigend. Niet alleen verzwikte hij zijn enkel, hij liep ook een barstje in het vijfde voetbeentje op. Dat is het bot dat de kleine teen verbindt met het middenvoetgewricht.’ De beelden op YouTube tonen inderdaad een onschuldig duel, ware het niet dat de schuld verborgen zit in een geaccepteerde, gevaarlijke manier van duelleren: ‘instappen’, waarover straks meer.

Trainer Emery van PSG hoopte zijn ster klaar te krijgen voor de return, maar wat Neymar opliep, staat volgens clubarts Chris Goossens van KV Oostende in het jargon bekend als een jonesfractuur. Goossens: ‘Tegenwoordig wordt dat opgelost met een operatie: ze steken er een pin in. Wie op zijn tanden kan bijten zoals Carl Hoefkens, staat na drie weken weer op het veld, maar dat is het minimum. Geen operatie? Dat lijkt me een enorm risico om snel te hervallen. In principe kan hij tegen Real Madrid nooit fit zijn.’

Een barstje lijkt een overkomelijke handicap. Intapen, watten op het vijfde voetbeentje en dan een Carl Hoefkens doen. Hoe erg is de pijn eigenlijk? Zeurend? Snijdend?