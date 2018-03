'Geen enkele politicus durft de mensen te zeggen dat ze minder vlees en frieten moeten eten en minder kant-en-klare maaltijden moeten kopen'

In de kantine waar mijn zoon na zijn voetbalmatch een drankje bestelt, storten zijn ploegmaatjes zich wekelijks op zakken chips, kauwgomballen en gummiberen. ’s Avonds, bij de match van de eerste ploeg, krijgen ze een hamburger, frieten en een cola of twee. Op school worden jarige kleuters gevierd met hotdogs, frieten en curryworsten die in sloten mayonaise en ketchup drijven. Ook tijdens kerst- en carnavalfeestjes is dat het menu. Er is één fruitdag per week, wat veel ouders ertoe aanzet om hun kinderen op andere dagen gesuikerde koeken mee te geven. Tv-kok Sofie Dumont ergert zich al jaren blauw aan die hardnekkige gewoonten.

SOFIE DUMONT «Scholen die systematisch ongezonde voeding aanbieden, geven het foute voorbeeld. Er zijn zoveel toffe alternatieven. Leer de leerlingen havermoutkoekjes en soep maken, serveer pannenkoeken met banaan in plaats van met suiker. De school van mijn dochter doet erg haar best, maar ik heb toch een paar opmerkingen gemaakt. Het was de gewoonte dat de jarigen hun klasgenoten op snoep trakteerden. Dat is afgeschaft. Je kunt ook feesten met stukjes meloen en appel met een parapluutje erop. Frisdranken waren al niet toegelaten, maar koeken en snoep verbieden vond de school te extreem. Dat komt omdat de ouders niet altijd mee willen. Die staan er niet bij stil dat hun kinderen opgroeien als suikerverslaafden. De hele dag door gaan ze van de ene suikershot naar de andere. ’s Morgens eten ze ontbijtgranen of boterhammen met choco of confituur. Een koek tijdens de speeltijd, ’s middags weer choco, thuis een wafel en ’s avonds nog een dessert. En dan schrikken we dat ze zo hyperactief zijn.»

HUMO Hoe vermijd je dat bij je eigen dochter?

DUMONT «We hebben geprobeerd haar suikervrij op te voeden, zonder choco, snoep, koeken en frisdrank. Maar op school kwam ze daar overvloedig mee in aanraking. Op een dag kregen we het bericht dat ze een koek had gestolen. Tja, dan kun je haast niet anders dan haar af en toe een koek mee te geven. Sindsdien proberen we vooral thuis een gezonde biotoop te creëren. We hebben koeken met veel vezels en chocolade met minstens 70 procent cacao. Maar als we buitenkomen, doen we normaal: in de cinema krijgt Grace gewoon snoep.»