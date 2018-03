Een mens van goede wil: Gerlant van Berlaer wil VUB-docent Djalali redden van de doodstraf

'Als ze hem executeren, komt de samenwerking met Europa weer onder druk'

Op 25 april 2016 werd dokter en VUB-docent Ahmadreza Djalali opgepakt in Iran. Hij werd beschuldigd van spionage voor de Israëlische Mossad en na een showproces eind vorig jaar ter dood veroordeeld. Vanaf dag één tracht zijn collega en vriend Gerlant van Berlaer hem vrij te krijgen.

Gerlant van Berlaer «Zowel de Iraanse ambassade in België als het gerecht in Iran en alle Iraanse ministers hebben we overladen met brieven om het leven van Ahmadreza te sparen en hem vrij te laten. Nu zijn we met een schrijfactie begonnen voor zijn moeder en broer in Iran en zijn vrouw en twee kinderen in Zweden. Zo willen we hen een hart onder de riem steken.»

HUMO Hoe leerde u Djalali kennen?

Van Berlaer «We werken allebei mee aan een internationale onlinecursus voor rampengeneeskunde. Elk jaar komen alle studenten en docenten twee weken samen in Novara in Noord-Italië om de theorie in de praktijk om te zetten. Ze komen uit onder andere het Midden-Oosten, Turkije, de VS, Saudi-Arabië, Israël, Zweden, Italië. Jarenlang trok ik met Ahmadreza op in Novara. We waren er ons nooit van bewust dat onze internationale ontmoetingen potentieel gevaarlijk of verdacht waren. Ahmadreza werd geboren in Iran en studeerde als dokter verschillende jaren in Zweden. Hij onderzocht hoe ziekenhuizen in Zweden, Italië en Iran zich kunnen voorbereiden op grote aantallen slachtoffers door nucleaire rampen. Hij had wereldwijd contacten met wetenschappers, waaronder een paar Israëlische collega’s. Voor de Iraanse overheid was dat voldoende om hem te beschuldigen van spionage voor Israël. Ze schuiven hem ook de moord op twee Iraanse atoomwetenschappers in de schoenen. Dat is echt te gek voor woorden. Ik vermoed dat de Iraanse veiligheidsdienst die atoomgeleerden zelf een kopje kleiner gemaakt heeft.»

HUMO Hebt u nog contact met hem gehad na zijn arrestatie?

Van Berlaer «Niet rechtstreeks. Dat is enorm moeilijk. Hij zat maandenlang in een isolatiecel van twee op drie meter, zonder te weten wat er aan de hand was. Pas sinds kort heeft hij contact met de buitenwereld. Eerst mocht hij om de twee weken een paar minuten bellen met zijn familie. Nu mag hij een paar keer per week bellen met zijn vrouw. Zij houdt ons op de hoogte.

»Zijn proces was een farce. De advocaat die hij zelf wou, werd geweigerd door de rechter. Die man heeft als bijnaam ‘the hanging judge’, dan weet je hoe laat het is. De volgende advocaat die Ahmadreza voorstelde, werd ook geweigerd. Hij koos dan maar een advocaat uit een lijst die hem door de rechter werd voorgesteld. In september vorig jaar kwam zijn zaak voor. Ahmadreza moest zichzelf verdedigen, want zijn advocaat voerde geen klap uit. Ahmadreza werd ter dood veroordeeld en zijn advocaat vertikte het zelfs om daar hoger beroep tegen aan te tekenen.»

HUMO Kan hij nu op elk moment terechtgesteld worden?

Van Berlaer «Een paar weken geleden hebben ze aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois laten weten dat de doodstraf niet voor meteen is. Wat dat precies wil zeggen, weten we niet.»

HUMO Misschien is de Iraanse overheid toch een beetje onder de indruk van de internationale reacties en van jullie acties?

Van Berlaer «Die internationale belangstelling maakt indruk, maar toch begrijpen ze niet waarom wij geshockeerd zijn. Omdat na de verkiezing van Donald Trump de relatie met Amerika totaal verzuurd is, zoekt Iran toenadering tot Europa. Het land wil dolgraag goede contacten met onze universiteiten. Als ze Ahmadreza executeren, komt dat zwaar onder druk. Ik hoop dat ze hun gezond verstand gebruiken en hem laten gaan. Ondertussen blijven wij brieven sturen.»