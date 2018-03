Het Witte Huis op het witte doek: de top 10 presidentiële rollen

In ‘LBJ’ speelt Woody Harrelson de rol van Lyndon B. Johnson, de Texaanse vicepresident die enkele uren na de moord op John F. Kennedy in Dallas werd ingezworen als de 36ste commander in chief van de Verenigde Staten. Harrelson voegt zich bij de indrukwekkende schare acteurs die gestalte hebben gegeven aan Amerikaanse presidenten. Wij doken de filmgeschiedenis in en kwamen terug met de allerbeste vertolkingen van presidenten op het grote scherm: onze top tien.