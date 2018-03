'Het is hier steeds meer een politiestaat aan het worden'

De Bruggeling is een ex-danser die zijn sporen heeft verdiend bij gezelschappen als Les Ballets C de la B en de Mark Morris Dance Group. Sinds tien jaar is hij voornamelijk acteur, en met steeds meer overgave. Filmdatabank IMDb meldt dat er de komende maanden liefst zeven films met Louwyck uitkomen, waaronder ‘Never Grow Old’, met de Hollywood-sterren John Cusack en Emile Hirsch, en ‘Emperor’, met Adrien Brody. ‘Daarnet was ik nog met mijn agent aan het bellen. Ze is een beetje bezorgd: ‘Je bent wel héél hard aan het werken, hè.’ (Lacht) Maar ik voel me op mijn best als ik bezig blijf.’

HUMO Je bent een danser die te oud is om nog professioneel te dansen. Zijn er ook dingen waar je nu pas oud genoeg voor bent geworden?

Sam Louwyck «Schrijven. Vroeger schreef ik ook al, maar dat heeft lang stilgelegen. Omdat ik mij ten volle wilde focussen op het acteren, vermoed ik, en omdat dat al mijn aandacht vergde. Ik vond dat erg, want schrijven is voor mij het logische resultaat van nadenken. Dat ik niet meer schreef, voelde alsof ik ook niet meer nadacht.»

HUMO Wat zou een geschikte titel zijn voor je autobiografie, mocht je er ooit één schrijven?

Louwyck (denkt lang na) «Beeld je een heel klein kaartje in. Op de voorkant staat in kleine lettertjes: ‘Dit is de biografie van Sam Louwyck.’ En op de achterkant: ‘Ge weet toch dat het de moeite niet is om er een boom voor neer te leggen?’ (lachje) Dat is het.»

HUMO Waarover schrijf je nu?

Louwyck «Ik durf het amper te zeggen. (Vaag) Ik denk na over de manier waarop we in dit land bezig zijn, over dingen waar ik het niet mee eens ben en die me triestig maken. Maar ik kan mijn ergernissen en inzichten niet zomaar onverbloemd op papier zetten. Die dingen liggen gevoelig, ik moet er dus een laag fictie overheen gieten. Ik zal ermee naar buiten komen als ik me klaar voel. Misschien komt dat moment nooit. Een mens wordt zo snel afgemaakt.»

HUMO Je zegt het.

Louwyck «Ik heb weinig zin om dat interview bij Van Gils opnieuw op te rakelen. Het heeft pijn gedaan.»