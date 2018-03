'Als een vrouw er écht voor wil gaan, doet ze het vaak beter dan een man'

Tania Dekens waait met drie kwartier vertraging binnen. Ze moest vergaderen met de bevoegde Brusselse ministers over de hervorming van de kinderbijslag, die nochtans al in 2011 is gestemd. De federale dienst die ze leidt, zal verdwijnen. Voor het begeleiden van dat proces oogst Tania Dekens overal lof.

HUMO U zat in de jury die haar tot winnaar heeft bekroond, mevrouw Sioen.

Michèle Sioen «Ja, ik ben een grote fan van haar. Ze is direct, het moet vooruitgaan bij haar. Zulke vrouwen heb ik graag.»

Tania Dekens «Mijn mama heeft ook in de textiel gezeten, als bediende weliswaar, maar we hebben de neergang van die sector van nabij gevolgd. Ik bewonder mevrouw Sioen om de manier waarop ze haar bedrijf toch internationaal op de kaart heeft kunnen zetten. Ik vind het ook knap hoe ze als vrouw voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen is geworden, en hoe ze blijft pleiten voor de verankering van de industriële activiteit in België.»

HUMO Wat is het grootste verschil tussen managen bij de overheid of in de privésector?

Sioen «Is er wel zo’n groot verschil? Mensen maken het verschil: met talent en een goed team lukt het overal. Op het even welk niveau, in om het even welk statuut.»

HUMO Zeker, u zou ook graag zeven jaar lang proberen een beslissing uitgevoerd te krijgen, zoals mevrouw Dekens. Na een week loopt u briesend van frustratie met uw hoofd tegen de muur.

Dekens (lacht)

Sioen «Met mijn temperament valt dat niet helemaal uit te sluiten, maar ik wilde beginnen met iets positiefs te zeggen (lacht). In je eigen bedrijf heb je de touwtjes in handen en kun je dingen forceren. Mevrouw Dekens moet voortdurend een diplomatieke conferentie beheren.»