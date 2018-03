'Daar stonden we dan tijdens de première, in een bioscoop waar we vroeger de vloer poetsten om onze studies te betalen'

In de snelle, explosieve film van Adil El Arbi en Bilall Fallah worden aan de lopende band auto’s en huizen in brand gestoken, mensen ontvoerd en in elkaar geramd, boven een vleesmolen gehangen of aan flarden geschoten. Vier jonge Marokkaanse heethoofden uit de woonblokken van het Kiel storten zich onbezonnen in de drugshandel en ontketenen daarmee een gewelddadige oorlog tussen twee rivaliserende clans.

‘Dit is geen fictie,’ zeggen strafpleiters Mounir (38) en Omar (32) Souidi, die elke week in Antwerpen tien tot vijftien drugszaken pleiten.

Mounir Souidi «Het verhaal van ‘Patser’ is gebaseerd op de diefstal van 200 kilo coke in de haven van Antwerpen enkele jaren geleden. Die betekende het begin van een strijd tussen bendes in het Amsterdamse drugsmilieu, die overgewaaid is naar Antwerpen. Bendes begonnen elkaar uit te moorden. In een jaar tijd zijn er zeventien liquidaties geweest. Het eerste slachtoffer in Antwerpen, waar een man op klaarlichte dag door het hoofd werd geschoten voor het Crowne Plaza-hotel, was een cliënt van ons, meneer Bouhbouh.

»Van de criminelen die je in ‘Patser’ ziet, zit in het echte leven toch zeker de helft bij ons kantoor, Antwerpenaren en Nederlanders.»

Opvallende buitenbeentjes in ‘Patser’: twee Marokkaanse advocaten die topcriminelen en kleine drugsdealertjes uit de klauwen van het gerecht redden in hun eigen stijl. Glad en arrogant, in Armani-pakken met bijhorende pochet en Italiaanse schoenen. De kopie is getrouw. Ook in het echt gaan de twee broers Souidi als dandy’s door het leven. Hun gloednieuwe kantoor is strak ingericht, met leren zetels en zwart-witportretten van Frank Sinatra, Woody Allen en Martin Scorsese. Nergens grijstinten.

Mounir «We zijn zwart-witpersonages. We zeggen waar het op staat.»

Voor ons gesprek verhuizen we naar het rooksalon, ingericht naar het voorbeeld van de New Yorkse Carnegie Club. De broers mogen er graag Cubaanse sigaren roken onder het genot van een speciale whisky of rum.

HUMO In ‘Patser’ zijn de advocaten twee onafscheidelijke broers die in een achterstandswijk zijn opgegroeid en het – in tegenstelling tot hun jeugdvrienden – niet gemaakt hebben in de drugshandel, maar door drugdealers te verdedigen. Dat is ook jullie verhaal?