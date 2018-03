'Laten we er allemaal een voorbeeld aan nemen: liever single en gelukkig, dan ongelukkig met twee'

Peter Van de Veire: ‘Mijn dochters? No way’

MNM-presentator Peter Van de Veire heeft de afgelopen jaren enkele ‘Temptation Island’-deelnemers over de vloer van zijn radiostudio gehad, en vindt het realityprogramma interessant vanuit antropologisch standpunt.

PETER VAN DE VEIRE «Ik ben altijd een fan geweest van sociologische experimenten. In een ‘Panorama’-reportage hebben ze ooit eens de voorloper van ‘Big Brother’ getoond: een rood en een blauw team werden op een eiland gedropt om er allerlei opdrachten te volbrengen. Als je mensen in onnatuurlijke situaties samenzet, is het altijd boeiend om te zien wat er gebeurt.

»Toen ‘Temptation Island’ twee jaar geleden na een lange pauze terugkwam op het scherm, vroeg ik me af of het nog zou aanslaan. Ja dus, zo bleek na de eerste aflevering. Alles wat met relaties en liefde te maken heeft, blijft interessant. In ‘Temptation Island’ wordt uitvergroot wat er goed en fout kan lopen. Eigenlijk kijk je naar een soort soap. De scenario’s zullen wel deels gescript zijn, maar sommige dingen kan je niet verzinnen: daardoor wordt het nog béter dan een soap. Er zijn natuurlijk ook kijkers die zich verkneukelen in het leed van een ander, maar ik denk toch dat veel mensen zich afvragen: ‘Stel dat ik op zo’n eiland zit, hoe zou het dan met mijn relatie aflopen?’ Het houdt je een spiegel voor, en dat is interessant. Dat is het grote geheim achter het succes.»

HUMO Wat te denken van het uitgangspunt: ‘Als je je partner graag ziet, is het toch niet moeilijk om je te gedragen?’