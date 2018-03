The Breeders, inmiddels gevorderde vijftigers, hebben eindelijk een opvolger klaar voor ‘Last Splash’ hun ‘pièce de résistance’ uit 1993. ‘All Nerve’ is de naam, en ze klinkt van begin tot eind alsof ze ook in de jaren 90 is opgenomen – niet per se een slechte zaak. The Breeders zelf blijken – rimpels, kraaienpootjes en één bierbuik daargelaten – een kwarteeuw later ook niet bijster veel veranderd. ‘Maar Josephine loopt er nu wel een stuk beter gekleed bij.’