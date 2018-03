'De globalisering heeft miljoenen mensen laten stikken en enorme sociale problemen veroorzaakt. Al die rust belts van deze wereld...'

Volgens de politieke rekenkunde van de Verenigde Naties had eind 2016 een vrouw uit Oost-Europa secretaris-generaal moeten worden. Maar in de openbare sollicitatieprocedure trok de Portugees Guterres aan het langste eind.

De socialist begon zijn politieke carrière na de Oranjerevolutie van 1974. Van 1995 tot 2002 was hij eerste minister van zijn land. Na zijn aftreden verdween hij enkele jaren van het politieke toneel en gaf hij wiskundeles aan jonge migranten in een arme wijk in Lissabon.

Guterres verwierf internationale erkenning door zijn jarenlange werk als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Geduld geldt als één van zijn kwaliteiten. Net als zijn voorliefde voor de Duitse filosofie.

We spreken de secretaris-generaal in zijn kantoor op de 38ste verdieping van het VN-hoofdkwartier in New York. Hij liet er net nieuwe kunstwerken leveren, abstracte schilderijen in lichte kleuren uit Portugal, die het donkere bureau moeten opfrissen. Kunst als symbool voor de verandering die Guterres in gang wil zetten. En hij benadrukt: ‘De transportkosten heb ik zelf betaald.’

- Een jaar geleden bent u aangetreden als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. U bent een generaal zonder echte troepen – en toch zou u de wereld moeten redden van de ondergang, zoals één van uw voorgangers het ooit uitdrukte.

António Guterres «Wat zou ik gelukkig zijn als ik dat kon. Maar we leven in gevaarlijke tijden. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog leven we weer met een echte nucleaire dreiging.»

- U doelt op het conflict tussen Amerika en Noord-Korea, dat opnieuw in alle hevigheid losbarstte. Uitgerekend in 2017, dat u uitriep tot het ‘jaar van de vrede’.