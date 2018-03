Soms slagen bekende Nederlandse artiesten erin om van Vlaanderen een tweede wingewest te maken, en soms ook niet. In het geval van de Nederlandstalige poprockband BLØF heeft het gewoon verdomd lang geduurd: ruim een kwarteeuw na hun oprichting hebben de bonkige Zeeuwen tot hun eigen verbazing plots een dikke Vlaamse hit in de tas met ‘Zoutelande’. ‘Er staan heel wat Belgische deuren open waar we met plezier door naar binnen zullen wandelen.’