'Je wilt een simpel leven met af en toe het vrijdaggebed en een leuk gezinnetje, en dat zul je duur betalen, met een kogel tussen je ogen'

Je zult maar in een kelder onder een in Syrië gebombardeerd gebouw zitten, met achttien mensen krap op elkaar, zonder eten, water, dekens, medicatie, hoop, de laatste der tranen of toekomst. En bij die achttien zitten mensen met kanker, kleine kinderen in shock, een romanschrijver met een verstorven fantasie, vrouwen die graag weer eens pannenkoeken zouden bakken voor familieleden die dood, vermist of gevlucht zijn. Je zult maar met een zak vol spullen uit de Gentse Langemunt komen en naar je verwarmde huis gaan, waar vanavond ‘Blind getrouwd’ op tv is.