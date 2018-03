Muzikanten, dansers, prostituees en acteurs zijn alles wat je nodig hebt om je leven buiten de kantooruren wat schwung te geven. En drugs natuurlijk. Ieder weldenkend mens weet dat natuurlijk wel, maar zegt zoiets liever niet hardop. Al was het maar om er geen last mee te krijgen. Leven volgens een sterke religiositeit helpt ook om je droevige bestaan wat op te krikken. Alleen wordt dat in onze cultuur niet meer aangemoedigd, wegens gekende meningsverschillen.

Voor de één is de rede God, voor een ander is het een tweekoppige teckel op een bliksemschicht. Whatever. Het zijn complexen waarvan men in sommige streken wat minder last heeft, getuige ‘Middle Caste Religious Music From India: Musicians, Dancers, Prostitutes, and Actors’. Een prachtig audiodocument, opgenomen door musicologe Rosina Schlenker, waarop devotionele liederen naast muziek voor dansende travestieten staan, en zingende courtisanes highfiven met 14de-eeuwse dichters.

Niet meteen de variatiebreedte van een uurtje doorsnee radio dat we hier voorgeschoteld krijgen. Dat ik dan maar naar India moet verhuizen, als ik dat zo geweldig vind, kan je daarop zeggen. Maar dat ben ik absoluut niet van plan want het leven is hier voorlopig nog erg goed. En ginds zal je in de hindoe Ultratop ook niet snel meer iemand als Purabi Dutta horen, een zangeres van ‘moderne Bengalisongs en religieuze moslimliederen’. Geen flauw idee tot welke van beide haar track op deze plaat behoort, maar het is van de meest betoverende muziek die je zult horen. Dat geldt ook voor Log Nath Misra, ‘zanger en uitvoerder van de abstracte Kathakdans met het briljante voetwerk.’ Arm hier en nu, denk je dan.