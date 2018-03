10 Zayn Malik

Of gewoon Zayn, zoals hij zich tegenwoordig laat aanspreken: het eerste groene blaadje dat van de grote One Direction-boom viel – later zouden ook Niall Horan en natuurlijk Harry Styles zijn voorbeeld volgen. De bad boy van de bende koos voor het pad dat zovéél ex-boybandleden solo bewandelen: dat van de alternatieve, goed in de hitlijsten liggende r&b. Zijn debuutplaat ‘Mind of Mine’ was maar zozo, maar legde hem geen windeieren: single ‘Pillowtalk’ werd een grote hit, waarna hij met Taylor Swift in de studio dook voor het nummer ‘I Don’t Want to Live Forever’, te vinden op de soundtrack van ‘Fifty Shades Darker’.

9 Bobby Brown

Bobby Brown is dé oervader van de boybandzanger gone wrong. Na zijn start bij New Edition vond hij het grote succes in 1988, met ‘Every Little Step’, dat hem een Grammy opleverde. Maar al snel verschoof de focus van zijn muzikale prestaties naar zijn tumultueuze huwelijk met Whitney Houston, dat er één was van huiselijk geweld en zwaar druggebruik – velen achten hém verantwoordelijk voor haar vroegtijdige overlijden. Brown liet onlangs weten dat hij het nog altijd niet eens is met de lijkschouwer: ‘Drugs hadden niets met haar dood te maken, volgens mij is ze gestorven aan een gebroken hart.’

8 Ricky Martin

De Puerto Ricaan Enrique Martín Morales – alias Ricky Martin – begon als twaalfjarige zijn carrière bij de boyband Menudo. Na vijf jaar verliet hij die om verder te gaan als soloartiest. Buiten Latijns-Amerika werd hij eerst bekend als acteur, in 1994 scoorde hij een rolletje als Puerto Ricaans zanger in de soap ‘General Hospital’. Een paar jaar later was hij de stormram die de ‘latin pop’ wereldwijd populair maakte, met in de eerste plaats ‘Livin’ La Vida Loca’, één van de bestverkochte singles aller tijden. Na 2005 ging het wat bergaf met zijn populariteit, misschien ook omdat hij toen in een interview had toegegeven dat hij al eens graag op zijn partner urineert: een koude douche!