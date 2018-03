'F-16': Belgische gevechtspiloten getuigen. 'Top Gun' is mijn lievelingsfilm. Maar Tom Cruise is echt geen geloofwaardige piloot'

De Belgische F-16’s zijn aan vervanging toe en daarom wil de Belgische luchtmacht investeren in 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Net nu start op VTM de reportagereeks ‘F-16’. Een jaar lang werden negen Belgische F-16-piloten gevolgd, bij operaties boven oorlogsgebied, op oefening in het buitenland, en tijdens hun dagelijkse leven op de vliegbasis van Kleine Brogel. ‘Er bestaan te veel vooroordelen over ons.’