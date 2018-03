'Juul's Ears' op Docville: 'Chet Baker in een boerengat in Vlaanderen, ongelooflijk!'

‘Ik geef eigenlijk geen interviews meer, maar voor Juul maak ik graag een uitzondering,’ antwoordde Toots Thielemans toen Philippe Cortens, Bob Maes en Carlo Dieltjens hem benaderden voor een documentaire over Juul Anthonissen, de Belg die de grootste jazzlegendes naar z’n club in Heist-op-den-Berg wist te lokken. Het resultaat is de documentaire ‘Juul’s Ears’.

‘Juul’s Ears’ is op donderdag 22 maart te zien op Docville in Leuven

'Chet Baker in een boerengat in Vlaanderen, ongelooflijk!'

HUMO Jullie vertellen het verhaal van Juul Anthonissen en zijn jazzclub Hnita. Wat voor mens was hij?

PHILIPPE CORTENS «Al op heel jonge leeftijd was hij gepassioneerd door jazz. Hij schreef over muziek voor De Standaard, maakte stukjes voor de openbare omroep en programmeerde Jazz Bilzen. Al hadden al die jobs slechts één doel: zijn jazzclub Hnita in Heist-op-den-Berg draaiende houden. Het was zijn levenswerk. Vooral in de jaren 70 en 80 trok ze veel volk.»

HUMO Wie heeft er zoal opgetreden?

CORTENS «Wie níét? Charles Mingus, Chet Baker, Marc Ribot – de rechterhand van onder meer Tom Waits en Elvis Costello – Gregory Porter ... En dat allemaal in een boerengat in Vlaanderen, ongelooflijk.»

HUMO Jullie hebben voor de documentaire met heel wat van die grootheden gesproken. Konden zij zich hun optreden in Hnita nog herinneren?

CORTENS «Opmerkelijk genoeg wel. Ribot kon de hele avond tot in de puntjes reconstrueren, zelfs al was het 40 jaar geleden. En na vijf maanden aandringen kregen we ook Sonny Rollins aan de lijn.

»Bizar hoor, om met één van de laatste grootheden van de jazz te praten over Juul uit Heist-op-den-Berg. In ‘Juul’s Ears’ brengen we ook het verhaal van een verdwijnende generatie jazzlegendes. Vier personen die in de docu aan het woord komen, zijn intussen gestorven, onder wie Toots.»

HUMO Na de filmvertoning op Docville geeft Daan een kort optreden. Wat mogen we daarvan verwachten?

CORTENS «Daan zag het meteen zitten om een eerbetoon te brengen. Maar wat hij op Docville zal uitspoken, weet niemand. Hijzelf ook niet: hij zal dat waarschijnlijk pas die dag zelf beslissen. Ik ben dus al even nieuwsgierig als jullie (lacht).»