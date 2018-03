'Ik drink alcohol de dag voor de wedstrijd, wijn én bier als het moet'

‘Mijn broer? Man, die is gek.’ Christian, de oudste broer van Philippe Gilbert, is een hevige supporter. Hij ziet zijn broer bij alle grote koersen. En na vijftien jaar is hij nog altijd verbaasd over de dadendrang van Philippe. ’Waar hij de motivatie vandaan haalt? Dat is mij een raadsel. Die kerel is 35 jaar en trainde afgelopen winter als een neoprof. Fou, je te dis!’

Bijna tweeduizend kilometer verderop, in het Spaanse Calpe, gooi ik de woorden van Christian op tafel. Philippe Gilbert is verrast. Zijn lach galmt na in de lobby van het hotel waar Quick•Step Floors tijdelijk resideert. ‘Dan heeft mijn broer toch een beetje te veel prijsgegeven (lacht). Maar als ik de twee resterende monumenten wil winnen, dan wacht ik best niet te lang meer. Dus: trainen, trainen, trainen. Zelden was ik zo gefocust als nu.’

HUMO Ben je even sterk als vorig jaar, toen je iedereen kapotreed?

Philippe GILBERT «Ik heb alleszins een even goede winter achter de rug. Ik heb de voorbereiding van vorig jaar gekopieerd.»

HUMO Christian had nog een vraag: ‘Als je hem ziet, pols dan naar zijn plan voor Milaan-Sanremo. Hij wil die koers winnen, maar hoe, dat weet ik echt niet.’

GILBERT «Mijn plan? Aanvallen.»

HUMO Je broer is niet de enige die twijfelt. De kans op winst in Milaan-Sanremo is klein. Dat zegt ook Eddy Bielen, één van je vorige managers: ‘Parijs-Roubaix is het ordewoord.’

GILBERT «Akkoord, maar het is niet onmogelijk. In Milaan staan inderdaad tot twintig renners aan de start die kunnen winnen, of dat toch denken. In Parijs-Roubaix zijn dat er misschien vier. In de Ronde van Vlaanderen drie. En in Lombardije één of twee. Vorig jaar kon je voorspellen dat Nibali zou winnen in Lombardije. In Sanremo is het een compleet ander verhaal. Maar je weet nooit.»