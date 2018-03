Een beetje blauwe reiger loopt erbij als een bedaagde hoofdonderwijzer die toezicht houdt op een schoolplein, en als hij het op een onbeholpen vliegen zet, lijkt hij dan weer een bedaagde erevoorzitter van het bibliotheekwezen die tegen wil en dank besloten heeft om op eigen kracht het luchtruim te kiezen. Geen figuur waar je zomaar je tanden in zet.

Hier past een zweempje cultuur: het is bekend dat de schilder, afficheontwerper en fijnproever Henri de Toulouse-Lautrec, 1 meter 42, zich ook graag aan een reiger, tussen de 84 en de 100 cm, tegoed deed, mits geroosterd op een houtvuur van wijnstokken. Het schiet me te binnen dat ik eind jaren 70, in de geest van de punk, aantekeningen heb gemaakt voor een verhaal over drie jonge schoeljes, onder wie een slagersknecht, die zich bij nacht in een stadspark meester maakten van een zwaan. Dat symbool van schoonheid, puurheid en eeuwige trouw moest het pièce de résistance worden op een infernaal banket. Een kennis uit de kroeg bezorgde me toen een bereidingswijze voor zwaan uit een antiquarisch kookboek. Dat verhaal had in een of ander gexeroxt blaadje moeten verschijnen dat misschien wel ‘Kittelaar’ heette, of anders ‘Jezus met de Bult’, maar ik heb het nooit uitgewerkt. Het leven zelf heeft me altijd meer opgeëist dan de letteren. De roep van de natuur.

Rudy Vandendaele