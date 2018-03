Clement Peerens over de Damso-rel: 'Ik dacht: oei, Stijn Meuris is dood!'

Clement Peerens «Dit is rampzalig! Want het WK-lied, dat is toch waar elke muziekliefhebber vier jaar lang op zit te wachten? Nee serieus, de Voetbalbond zou zich niet met muziek mogen bezighouden.»

HUMO Ben je geschrokken van al die heisa?

Peerens «Enorm, ik dacht meteen: oei, Stijn Meuris is dood! Normaal zoudt ge die gast bij zo’n hetze in alle kranten vinden, en bij ‘Van Gils’ en in ‘De afspraak’ en heel de reutemeteut, om daar de Mening der Meningen te geven. Misschien was hij geveld door de griep.»

HUMO Damso is gesneuveld omdat hij vrouwonvriendelijk zou zijn. Hoe staat u daar tegenover?

Peerens «Vrouwonvriendelijk is een contradictio in terminis, zoals Bart De Wever zou zeggen. Want vrouwen zijn zachtaardig, verstandig, aangenaam in de omgang en soms kunnen ze zelfs schoon zingen. Hoe kunt ge daar dan onvriendelijk tegen zijn? Tenzij ze dwangmatig zeuren, tirannieke trekjes hebben, achterbaks zijn of dat allemaal samen. En u dan ook nog eens bedriegen met uw beste vriend. Ja, dan heeft een mens redenen om al eens – voorzichtig! – vrouwonvriendelijk uit de hoek te komen. Maar het is altijd iets met die spoorbonden, herinner u het geval Scheve Kevin.»

HUMO Wie was dat?

Peerens «Een Limburger die een carnavalsnummer had geschreven over Sven Nys. Elke strofe eindigde met ‘Sven Nys (ratataaa) mankeert een vijs!’ Eerste strofe: ‘Die zot rijdt door de modder / door regen wind en ijs / Sven Nys (ratataaa) mankeert een vijs!’ Tweede strofe: ‘De zoon moet ook die rotstiel in / en wel tot elke prijs / Sven Nys (ratataaa) mankeert een vijs!’ Enzovoort. Het kot was te klein.»

HUMO Begrijp je dat Sven Nys daar niet mee kon lachen?

Peerens «Die man zelf had daar geen problemen mee, alle publiciteit is meegenomen, zo slim is hij wel. Het protest kwam van alle kanten. Eerst had je een belangenvereniging voor psychiatrische patienten die het moeilijk had met die vijs. Dan de Veldrijdersbond die zich afvroeg waarom er geen nummers zijn over wegwielrenners die mentaal niet in orde zijn. Vervolgens de Vrouwenraad die de tekst vrouwonvriendelijk vond...»

HUMO Wat was daar vrouwonvriendelijk aan?

Peerens «Een vijs is een fallussymbool, volgens die dames, en dat kwam wel een keer of tien in dat nummer voort. En zo ging dat maar door.»

HUMO Je hebt dit weekend een eigen WK-lied laten optekenen.

Peerens «Ja, dat was voor de jongens van De Morgen, die vanaf nu jullie dierbare broedervolk zijn, als ik het goed heb begrepen. Dat stelt niet veel voor, ik wou enkel aantonen dat het geen moeite kost om een lied zonder vrouwonvriendelijkheden te verzinnen.»

HUMO Al reacties gekregen van de Voetbalbond?

Peerens «Als de Voetbalbond mag beslissen over muziekteksten, dan mag Natuurpunt oordelen of die Russische schilderijen vals zijn of niet, en dan krijgt Zwanetta het laatste woord over de tactiek van Lotto Soudal in de Ronde van Vlaanderen. Ieder zijn vak, hè, mannen.»