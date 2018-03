'Mag de prins niet klagen omdat hij in een gouden kooi leeft? Het blijft wel een kooi, en ze is bovendien van bladgoud'

Het rommelt tussen de regering-Michel en prins Laurent. De reden? De twaalfde in lijn voor troonopvolging trok afgelopen zomer, getooid in legeruniform, naar een receptie op de Chinese ambassade, naar aanleiding van de 90ste verjaardag van het Chinese leger. Daar had hij eerst toestemming voor moeten vragen, oordeelt de regering. De voorgestelde straf: 15 procent minder dotatie volgend jaar, omgerekend 46.000 euro.

HUMO Hoe bent u in dit gerechtelijke kluwen verzeild geraakt?

Laurent Arnauts «Kijk maar na: premier Michel heeft de sanctie begin augustus aangekondigd, zonder eerst prins Laurent gehoord te hebben. In de media las je toen dat er een politieke consensus was om 10 procent van de dotatie in te houden, als straf. Pas begin september werd de prins officieel op de hoogte gebracht, en werd hij verzocht om daags nadien op het matje te komen bij de premier. Er is grote druk op de prins uitgeoefend toen bekend raakte dat ik hem zou verdedigen. Een hoge ambtenaar verwittigde hem zelfs dat zijn straf verzwaard zou worden als hij tegenstribbelde. Ik heb moeten strijden om de prins te mógen verdedigen.

»Uiteindelijk is de prins niet naar de premier gegaan: er kwam zelfs een doktersattest aan te pas, omdat hij niet in staat was zichzelf te verdedigen. Dat werd geframed als ‘de prins stuurt zijn kat naar de premier’. Welnu, ik ben geen kat. Ik heb gedaan wat een advocaat móét doen. Ik ben een argumentatie van 30 pagina’s gaan verdedigen bij de premier. En kijk, meteen daarna berichtte de pers over een zwaardere straf, van 15 procent. Toeval? Ik vrees van niet.»

HUMO U heeft wel uw verhaal kunnen doen.

Arnauts «Niet helemaal. De premier had me beloofd dat ik zou mogen antwoorden op de argumentatie van de advocaat van de regering. Die belofte is niet nagekomen: op 14 december moest ik via de media vernemen dat de regering over een straf beslist had, en dat ze die nog dezelfde dag door het parlement wilde laten goedkeuren. Zonder wederwoord en debat, dus. Gelukkig hebben we dat kunnen tegenhouden.

»Maar de prins stelde op 1 januari vast dat zijn dotatie tóch met 15 procent was verminderd. De regering had de straf dus toch laten uitvoeren: als minachting voor het parlement kan dat tellen. Toen ik de Kamervoorzitter daarover aanschreef, kreeg ik geen antwoord. Er was een ingebrekestelling nodig om dat weer recht te trekken.»

HUMO Waarom is het voor u zo belangrijk dat de zaak van de prins niet achter gesloten deuren behandeld wordt?