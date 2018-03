'In Duitsland en Nederland zijn voeding en drank merkelijk goedkoper. En de Belg betaalt veel te veel voor internet en digitale televisie'

SIMON NOVEMBER «Tabellen van het prijzenobservatorium tonen: tussen januari 2006 en januari 2018 zijn de prijzen in België met 25 procent gestegen. Maar brood is bijvoorbeeld 38 procent duurder geworden, verse vis 73 procent, aardappelen 70 procent, maar de prijs van andere verse groenten is met 5 procent gedaald. Veel producten zijn ook goedkoper geworden. Iedereen heeft dat vast al gemerkt bij elektronica en huishoudtoestellen. Sinds 2006 zijn fornuizen en ovens bijna 18 procent goedkoper geworden. Audio- en videotoestellen kosten 61 procent minder dan 12 jaar geleden. Computers zelfs 70 procent.

»Een wasmachine kostte in 2004 gemiddeld 459 euro, in 2014 nog maar 368 euro. De trend is nog spectaculairder op lange termijn. Volgens een Duitse studie kostte een wasmachine in 1959 2.200 Duitse mark, omgerekend 4.700 euro. Maar wasmachines gingen toen dertig, veertig jaar mee, dat is nu wel anders. Veel produceren aan lagere kwaliteit en de consument sneller doen vervangen, is vandaag het devies.»

IVO MECHELS «Mensen snakken wel weer meer naar duurzame oplossingen: kijk naar het succes van repaircafés.»

NOVEMBER «Die repaircafés vullen een gat dat verkopers en fabrikanten hebben gelaten, want er wordt nog bitter weinig hersteld. Voor fabrikanten is een toestel vervangen vaak goedkoper. Het milieu is daar de dupe van.»

HUMO Volgens de online database Numbeo is België het op vijftien landen na duurste land ter wereld. De Europese toplanden zijn Zwitserland, Luxemburg en Denemarken; Kosovo is het goedkoopst.

NOVEMBER «Ik was vorige week in Porto, het leven is daar merkelijk goedkoper. Tussen kerst en nieuw was ik in Kopenhagen: een totaal ander verhaal. Een cappuccino kost daar makkelijk 7 euro. Noorwegen is nog erger, daar betaal je al snel 25 euro voor een pizza. België zit tussen Portugal en Scandinavië in. (Schuift een grafiek op tafel) Denemarken is het duurste land voor voeding en niet-alcoholische dranken. Zweden is het duurst voor kleding, IJsland voor alcohol. Polen en Roemenië zijn dan weer heel goedkoop. België zit 9 procent boven het gemiddelde.»

HUMO Het interessantst zijn de prijsverschillen met de buurlanden. Ik citeer hier ‘Nele uit Dessel’, die door Het Laatste Nieuws geïnterviewd werd op de parking van een Nederlandse supermarkt: ‘Alles is hier goedkoper: vis, vlees, groenten en fruit. Maar bij frisdrank, melk en kaas is het prijsverschil het grootst.’

NOVEMBER «Winkelen in het buitenland loont, dat hebben we in 2016 zelf onderzocht. Vlees is in België 19 procent duurder dan het Europese gemiddelde. Zuivel is 13 procent duurder, vis 10 procent en brood 8 procent. In Duitsland en Nederland zijn voeding en drank merkelijk goedkoper.»

MECHELS «In 2012 hebben we 5.000 prijzen onderzocht: soms betalen we tot 37 procent meer dan in andere landen. Portugal en Spanje zijn vanzelfsprekend vriendelijk voor de Belgische portefeuille, maar ook in buurlanden is er een duidelijke bonus. Een koelvriescombinatie van Ikea kostte bijvoorbeeld in Duitsland 200 euro minder dan in België. Handig is dat je de prijsverschillen nu gewoon online kunt controleren, in dit geval door naar de Belgische én naar de Duitse website van Ikea te kijken.»

HUMO Volgens Comeos, de belangenvereniging van de handelaars, gaat elk jaar 2,7 miljard euro verloren omdat Belgen over de grens gaan winkelen. Doen jullie het zelf?