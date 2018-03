'Voor een jonge moslim als ik is de Amerikaanse droom verre van eenvoudig. Sinds 9/11 heeft de regering ons in het vizier'

Mokhtar Alkhanshali (29) is een halfuur te laat op onze afspraak omdat hij met zijn Arabische gelaatstrekken voorbij de Amsterdamse douane moest zien te raken.

Mokhtar Alkhanshali «In de luchthaven van Amsterdam nam de douane me apart voor een ondervraging, zoals douaniers doorgaans doen wanneer ze mijn Amerikaanse paspoort en Arabische uiterlijk zien. Ik zei dat ik promotie voerde voor een boek over mijn leven. De man zocht me op Google op en vond artikels in The Guardian, The New York Times en The Washington Post. Zijn argwanende blik wegens mijn Jemenitische afkomst maakte plaats voor interesse. Hij begon me vragen te stellen over koffie – ‘Wat is de beste koffie? Hoe maak je die?’ – en noteerde mijn antwoorden (lacht).

»Het is in alle luchthavens hetzelfde liedje. Jemen roept negatieve gevoelens op, maar zodra ik over koffie begin, verandert er iets ten goede. Iedereen houdt van koffie. Het is een prachtige manier om cultuurverschillen te overbruggen. We leven in een snelle wereld. Koffie is een manier om mensen te doen vertragen. Je gaat op een stoel zitten, je drinkt koffie en je praat. De kortste weg tussen twee mensen is een kop koffie.»

HUMO De ene dag bent u een onbekende koffie-importeur, de volgende dag het hoofdpersonage in het boek van een internationale bestsellerauteur. Welke impact heeft dat op uw leven gehad?

Alkhanshali «Vóór de publicatie van ‘De monnik van Mokka’ was ik al bekend in het koffiemilieu. Mijn bonen krijgen de hoogste scores ter wereld. De wereldkampioen koffiezetten woont in Amsterdam en gebruikt mijn koffie in competitieverband. Maar buiten dat kleine wereldje was ik een onbekende.