Een mens van goede wil: Pastoor helpt sans-papiers. 'Theo Francken voert zijn taak met een zeker plezier uit'

Daniel Alliët «Het evangelie zegt: ‘Geef voorrang aan de armen.’ Daarom kwam ik naar Brussel, want in onze hoofdstad leeft ruim 30 procent van de inwoners onder de Europese armoedegrens. en de zowat 40.000 mensen zonder papieren in Brussel zijn de moderne slaven. In Molenbeek richtten we 28 jaar geleden al een huis in voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ik woon er samen met verschillende thuislozen, met of zonder papieren. We hebben ook nog andere projecten voor mensen zonder papieren. We ondersteunen jongeren die verder willen studeren en we geven onderdak aan 18 moeders zonder verblijfsvergunning.»

HUMO Is het probleem van de sans-papiers alleen maar groter geworden?

Alliët «Zonder twijfel. De algemene teneur in Vlaanderen is dat er te veel vluchtelingen zijn, dat al die mensen criminelen zijn en dat ze de sociale zekerheid in gevaar brengen. Elke maand is er wel iets nieuws. Nu worden de deportatie– en razziawetten ingevoerd. Het is alsof we in tijden van oorlog leven, met mensen op de vlucht die gedeporteerd moeten worden. En het is alsof ik in het verzet zit. Vroeger kwam de politie ook mensen zonder papieren oppakken. Alleen kon je de agenten toen nog de deur wijzen. Met de razziawet zitten we in een compleet nieuw, grimmig verhaal. Als je de agenten niet wilt binnenlaten, vragen ze toestemming aan de onderzoeksrechter en komen ze terug met een slotenmaker. Ze halen dan je hele huis ondersteboven zónder jouw toestemming. Een huiszoeking is bedoeld om strafbare feiten te onderzoeken; sinds wanneer is het strafbaar om geen papieren te hebben? In de Marollen zei iemand onlangs al lachend: ‘Binnenkort moeten ze een nieuw soort Stolpersteine of struikelstenen ontwerpen voor de sans-papiers. Net zoals dat gebeurd is voor de Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen gesleurd en naar de kampen gedeporteerd werden.’»

HUMO Is alles veranderd met de komst van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)?