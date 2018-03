'Ik ga toch niet een heel leven zitten huilen omdat ik dik ben? Dit is mijn lichaam en hier zal ik het mee moeten doen'

Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar begroeten elkaar hartelijk, als oude bekenden: ‘Ik ken jou van op tv!’ Wij hen ook, want de voorbije weken heeft Vlaanderen al uitgebreid kennisgemaakt met Ken (fysieke beperking), Ilias (andere huidskleur) en Marie (holebi’s). Alleen Sandra kennen we nog niet: wanneer we elkaar spreken, is Kat Steppe nog de laatste hand aan het leggen aan de aflevering over obesitas.

Sandra «Ik vind het zo spannend. Wat als de mensen plots niet meer geïnteresseerd zijn in de laatste aflevering? Wat hebben wij, vier dikkerdjes, nog toe te voegen aan zo’n prachtreeks?»

Marie «Maar dat dachten wij ook! Zeker omdat onze aflevering na zware onderwerpen als fysieke beperkingen en ongeneeslijke ziektes kwam. In vergelijking daarmee zijn holebi’s maar lichte kost.»

Ilias «Ik had die twijfel ook. Staat huidskleur niet mijlenver af van de rest? Maar na mijn aflevering kreeg ik een sms met felicitaties van Ken. Dat stelde me gerust.»

Marie (tegen Sandra) «Je zult wel schrikken van wat het programma teweegbrengt. Ik kreeg de dag na de holebi-aflevering 200 verzoeken om me te volgen op Instagram en een massa berichten op mijn Facebookpagina.»

ilias «Toen ik onlangs een broodje ging halen, voelde ik hoe een vrouw naar mij bleef staren. ‘Yes!’ dacht ik, ‘die wil mij.’ Maar toen vroeg ze: ‘Ben jij niet van ‘Taboe’?’ (lacht)»

HUMO Hadden jullie het enorme succes verwacht?

ilias «Absoluut niet. Panenka stuurde net nog een mail: 1.642.000 mensen hebben gekeken naar de aflevering over mensen met een andere huidskleur. Ik schrok van dat cijfer.»

Ken «Jullie zijn dan ook met veel, hè.»

Ilias (lacht) «Ook waar.»

HUMO Ken, jij mocht de spits afbijten en dat bleek meteen een schot in de roos: het was alsof niemand al ooit zo’n vrolijke verlamde man had gezien.

Ken «Ik was nochtans heel nerveus voor die aflevering. Die week aan zee met Philippe was heel aangenaam, maar wisten wij veel hoe dat er op tv zou uitzien. Vooraf hadden ze reclame gemaakt voor ‘Taboe’ met de aankondiging: ‘Philippe Geubels gaat lachen met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen.’ Daar werd nogal negatief op gereageerd: ‘Lachen met arme mensen? Dat doe je niet!’ Toen dacht ik even: ‘Oei, dat gaat hier toch niet tegenvallen?’ Maar achteraf bleef er van die controverse niks over: wat Philippe doet, is niet lachen mét. Het is veel subtieler.»