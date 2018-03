'Veel mensen bleven hem aanspreken met 'mevrouw', daar was hij intens verdrietig over'

We zitten in de huiskamer van het gezin, dicht bij de spulletjes die herinneren aan Mats: zijn foto, zijn bril, zijn gsm. Micheline, Jay en Sam praten met vuur, liefde en bewondering over Mats, en met een krachtige eerlijkheid over hun verdriet. Twee afspraken willen ze op voorhand maken: de manier waarop Mats zelfmoord pleegde, hoeft niet vermeld. En ze zullen het consequent over hém hebben, niet over haar – over Mats, niet over Zoë, want die naam bestond alleen nog voor de burgerlijke stand.

Micheline Lamberechts «Toen ik zwanger bleek van een drieling, kreeg ik te horen dat ik best één vrucht kon laten wegnemen, om de kans op een miskraam te verkleinen. Maar dat wilde ik niet. Mijn kinderen zijn na zes maanden zwangerschap geboren. Mats, de oudste, woog 720 gram en heeft vier maanden in de couveuse gelegen – net als zijn twee zussen. Maar alle drie vochten ze zich erdoor.»

Jay De Leender «We hebben een mooie kindertijd gehad. Het is toch iets bijzonders, hoor, een drieling. Je vormt echt een drie-eenheid, alsof je samen een groot geheim deelt.»

Micheline «Mats was altijd de rustigste. De slimste, ook: als er ruzie was, wist hij er altijd onderuit te komen.»

HUMO Wanneer zagen jullie dat er iets aan de hand was?