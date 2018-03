'Liefde is: samen liegen dat het voor altijd is'

HUMO Het opus magnum ‘JR’ van de Amerikaanse schrijver William Gaddis is een satire op het kapitalisme. Jullie adagio is toch dat jullie nooit een politiek standpunt innemen?

Stef Aerts «Die satire is een middel om een verhaal te vertellen. Natuurlijk is het kapitalisme een heftig systeem dat het één en ander aanricht, maar daarover aan de alarmbel trekken zou wel erg flauw zijn. Dat doet iedereen al vijftig jaar. Satire op het kapitalisme is een grote open deur intrappen.

»Nu, als je ‘JR’ leest, dat William Gaddis in de jaren 70 heeft geschreven, is het wel bijzonder te merken dat er ondanks alle alarmbellen weinig is veranderd. Wat Donald Trump nu doet – hij plaatst zijn kinderen aan het hoofd van al zijn bedrijven, hij laat de indianenreservaten ontruimen om oliepijpleidingen aan te leggen – heeft Gaddis al beschreven.»

HUMO De hoofdfiguren zijn een componist en een schrijver die een gigantische druk voelen om een meesterwerk te maken.

AERTS «Ja, alleen is de componist zo in de weer met bijzaken om tijd te kopen, dat hij op den duur alleen nog daarmee bezig is en zijn creativiteit langzaam ondersneeuwt.»

Marie VINCK «En de schrijver loopt al twintig jaar met allerlei ideeën te zeulen. Hij loopt rond met tassen vol krantenknipsels en papieren, maar zelf krijgt hij geen letter op papier. Hij durft er niet aan te beginnen omdat hij bang is: ‘Stel dat ik onderpresteer? Dat ik helemaal niet zo geniaal blijk te zijn als ik dacht?’

»Ze zitten allebei vast in een maatschappij die niet alleen veel druk en ruis in hun hoofd genereert, maar ook heel veel spullen produceert. De componist heeft zoveel rommel in zijn huis dat hij zijn radio niet kan vinden en dus niet kan uitzetten om te kunnen componeren.»

AERTS «Daar gaat ‘JR’ ook over: over het teveel aan spullen en prikkels, en de chaos en de misverstanden die daardoor ontstaan.»

HUMO Jullie hebben het duidelijk over iets wat jullie herkennen.

VINCK «Ja. Dat mensen voor zichzelf de lat zo waanzinnig hoog leggen voor wat ze in één dag of één week moeten bereiken, dat herken ik erg. Dat je jezelf, je gezin en je relatie moet blijven ontwikkelen. Overal moet aan gewerkt worden, want het moet vooruit, het moet beter. Dat denken is meegekomen met de opkomst van het kapitalisme en de Amerikaanse droom.»