'Ik zag nooit iemand. Ik kende zelfs de namen van mijn buren niet. Maar nu ken ik iedereen in de wijk'

‘Beste, ik zoek een vriend.’ De noodkreet verscheen in de lezersrubriek van een Nederlandse krant. De briefschrijver – een zestiger – had net zijn enige jeugdvriend verloren en voelde zich radeloos alleen. Een relatie had hij wel, maar dat was toch niet hetzelfde. Kameraadschap, dáár was hij naar op zoek. Maar hoe begin je eraan, eens je de adolescentie voorbij bent? Zelden staan we stil bij hoe je vrienden vindt, tot we zelf op zoek moeten naar een nieuwe spitsbroeder. Vriendschap sluiten voor volwassenen is geen makkelijke discipline.

Als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam is Beate Volker gespecialiseerd in vriendschappen en sociale netwerken.

HUMO Waarom sluiten we als volwassene minder snel vriendschap, professor?

BEATE VOLKER «In onderzoek merken we dat mensen vanaf een zekere leeftijd minder vrienden noemen, als we hun vragen naar het aantal. Zeker als je in een andere stad gaat wonen of in een nieuwe levenssituatie terechtkomt, vind je moeilijker nieuwe vrienden. Ik ben na mijn studies van Duitsland naar Nederland verhuisd en dat vormde echt een breuk in mijn leven. Door mijn kinderen heb ik toch snel een nieuw netwerk opgebouwd. Kinderen zijn een vriendenmagneet.