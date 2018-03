En toen ‘De Metsiers’ passeerde op de leeslijst Nederlands van dochterlief – amper een jaartje jonger dan de schrijver van de roman – heb ik met plezier meegelezen en werd ik met nog meer plezier uitgedaagd om uit te leggen wat Claus zo geweldig maakt.

Ik zal wel blijven teruggrijpen naar Claus, mijn leven lang, tot de mist die niet meer uit zijn hoofd wilde wegtrekken ook het mijne ingepalmd zal hebben. Dit jaar geschiedt dat teruggrijpen onvermijdelijk wat uitvoeriger, omdat de tiende verjaardag van Claus’ geregisseerde dood gevierd wordt met herdenkingen, tentoonstellingen en boeken. Zo zorgt zijn vertrouwde uitgever – men kon er iets dierbaars op verwedden – voor bloemlezingen van poëzie en proza. Dat die allebei verrassen, viel dan weer niet te voorspellen.

Een vrolijke graai in Claus’ poëzie gaat in ‘Nieuwe tekeningen en gedichten’ (De Bezige Bij, ) vergezeld van schetsen die de dichter tijdens een ziekenhuisopname in februari 2003 aan een notitieboekje toevertrouwde. Geen verborgen gebleven hoogtepunt in het oeuvre, die 108 tekeningetjes, maar ze doen al wie vertrouwd is met Claus op een onverwachte manier thuiskomen in een geliefd universum. Kwikzilveren speelsheid in zwart-wit, slim in dialoog gemonteerd met verzen die doorgaans minder bekend zijn. De evergreen ‘Nu nog’ kon evenwel niet ontbreken: de regels ‘Nu nog verbeeld ik mij dat zij in de smalle tijd / tussen mij en de poolnacht de sterren is geweest’ kregen een roerend eenvoudig tekeningetje mee. Een gitarist vereert een dame met een ballade, haar mond geopend in verrukking. De selectie van de gedichten is van Suzanne Holtzer, Claus’ vertrouwelinge bij de uitgeverij – op de cover staat een schetsje van een langharige dame in wie ik haar meen te herkennen. En zijzelf ook, gok ik, want binnenin bloemleest de redactrice naast haar portret: ‘De hele spraakkunst snakt / naar jouw adem’. Een knipoog zoals de meester die koesterde.