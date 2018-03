'Taboe' was dit seizoen één van de schaarse televisieprogramma's waarachter een als dusdanig herkenbaar goed idee schuilging'

Taboe

Eén – 11 maart – 1.639.000 kijkers

Laat ik er maar van uitgaan dat dik zijn in het vooralsnog vrije Westen net iets minder erg is dan uitgemergeld door de benen gaan in Aleppo, met uitzicht op het narokende puin van je toch al bescheiden onderkomen. In de laatste aflevering van ‘Taboe’ maakte Philippe Geubels zich, zoals vooraf met zijn mikpunten overeengekomen, vrolijk over mensen met obesitas. Ze konden in ieder geval beter schudden van het lachen dan alle andere bevolkingsgroepjes die hen in de taboesfeer waren voorgegaan in dit programma.

Het morbide schoonheidsideaal dat uitgedragen wordt door zurig uit hun bek meurende gratenkutten op de catwalk – ik druk me graag fijntjes uit – steekt schril af tegen het overgewicht waarmee Lara, Evelyn, Sandra en Pieter, de proefpersonen van deze aflevering, elke dag wel een trap op moeten lopen. Eigenlijk doen ze de hele dag aan gewichtheffen. En sport zou gezond zijn, volgens zegslieden die tot op heden niet zijn doodgevallen tijdens het joggen. Tussen ons gezegd en gezwegen: wat valt er eigenlijk te jammeren?