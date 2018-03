1| Cubaanse adoptievader

Jeff Bezos werd in 1964 in Albuquerque geboren als Jeffrey Jorgensen. Zijn moeder was toen amper 17. Na de scheiding van haar eerste echtgenoot trouwde ze in 1968 met de Cubaanse immigrant Miguel ‘Mike’ Bezos, die Jeff meteen adopteerde. Het gezin verhuisde naar Houston, waar Mike bij Exxon als ingenieur werkte.

2| Carrière in Wall Street

Bezos, die elektronica en informatica studeerde aan de befaamde Princeton-universiteit, begon zijn carrière in Wall Street. Op zijn 30ste was hij de jongste onderdirecteur ooit van een investeringsbank. Toen hij in een rapport las dat het internetgebruik in de VS in één maand met 2300 procent was toegenomen, besloot hij zijn vetbetaalde job bij de bank op te zeggen.