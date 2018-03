'Wie in zijn muziek echt naar de kern wil, móét aandacht hebben voor de donkere kant van het leven. Anders blijft het gratuit'

‘Night Prayer’ is de tweede soloplaat van Steverlinck, maar omdat zijn vorige - ‘Songs of Innocence’ uit 2004 - een coverplaat was, is dit officieel zijn ‘echte debuut’. Het verrast dat het zo lang heeft geduurd, want eigenlijk stopt Steverlinck nooit met zingen. Hij zingt tot de laatste seconde voor hij bij ons aan tafel schuift. Hij zingt meteen nadat het interview is afgelopen. En hij zingt tijdens de plaspauze tussendoor.

Jasper Steverlinck «Het valt mij al niet meer op. Mijn moeder zegt dat ik als kind ook altijd zong. Ik hoor altijd en overal melodieën. Het is een tweede natuur. Iemand heeft me ooit gewaarschuwd: ‘Hou daarmee op. De mensen gaan denken dat je wilt opscheppen met je mooie stem.’ (lacht)

»Ik liep eens zingend door de supermarkt, toen ik een paar gangen verderop ook iemand hoorde zingen. Ik ging kijken wie het was, ik was benieuwd – en die andere mens blijkbaar ook, want we staken allebei tegelijk ons hoofd om de hoek. Het was Helmut Lotti (lacht). Hij doet dat dus ook.»

Hoogmoed

Steverlinck «Er is weinig gevaar dat ik naast mijn schoenen ga lopen. Al in de beginperiode van Arid konden gitarist David Du Pré en ik goed relativeren. Té goed, zelfs. Soms relativeerden we het succes gewoon dood, en genoten we er niet meer van. We focusten altijd op wat we nog níét konden.