Axelle Red: de tien platen die haar leven veranderden

Vijftig jaar nadat ze in Hasselt werd geboren als Fabienne Demal, vijfentwintig jaar na haar debuut ‘Sans plus attendre’, en vijf jaar na haar laatste hit ‘Rouge ardent’, is Axelle Red terug met ‘Exil’. Ze schreef die mooie, nieuwe plaat voor een groot deel in Laurel Canyon, de bosrijke buurt van Los Angeles waar ooit Jim Morrison en Carole King resideerden, en waar nu nog altijd Axelles grootste muzikale held op de veerman wacht: Bill Withers. ‘Niemand, zeker hijzelf niet, zal ooit weten hoeveel Bill Withers voor mij heeft betekend.’