Even een kleine keuze van muzikale momenten waarop ik altijd weer instant uit mijn dak ga, opnieuw en opnieuw, als bij de vingerknip van een plots opduikende hypnotiseur. 1. De intro van ‘Down in the Streets’ van The Stooges (niets minder dan een mini-oerknal). 2. De exalterende saxtonen van Coltrane op 2 minuten en 9 seconden in ‘Seraphic Light’. 3. Een kort gesprekje tussen de heren van N.W.A als de beat even op pauze staat. ‘Yo, Ren.’ ‘What’s up?’ ‘Tell ’em where you from.’ ‘Straight outta Compton.’ En bám!

Daar valt die bikkelharde monsterbeat weer in, zeer precies getimed, als een onvermijdelijke knal op je knullige bakkes. Waarop het besef komt dat je net wel degelijk de verkeerde buurt bent ingereden op je Segway. Ice Cube, Eazy-E, MC Ren en Dr. Dre: de wereld kende meer dan één Fab Four. Alleen was het ene stel wat minder dan het andere geneigd om een boodschap van universele liefde te verspreiden. N.W.A was wel zo vriendelijk om de luisteraar vooraf te waarschuwen: ‘You are now about to witness the strength of street knowledge’.

En een grimmige vertelling werd het, zoals beloofd. Dertig jaar is deze plaat ondertussen, en ze heeft nog niks van haar brute kracht verloren. Er staan genoeg beledigingen op om iedereen een bibberende onderlip te bezorgen. Maar het goede nieuws is dat je er tegelijkertijd ook op kunt dansen. Om te dienen als eventuele marketing voor pakweg de Rode Duivels is het daarentegen compleet waardeloos.