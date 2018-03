'Iran móét hem laten gaan, want wij hebben hem nodig. Ik kan niet aanvaarden dat onze kinderen hun papa nooit meer zullen zien'

Op 25 april 2016 werd Ahmadreza Djalali (47), professor in de rampengeneeskunde en gastdocent aan de VUB, in Iran gearresteerd. Anderhalf jaar later werd hij ter dood veroordeeld voor spionage. ‘Elke seconde denk ik aan hem,’ zegt zijn vrouw Vida Mehrannia (43). ‘En alles wat ik nu onderneem, doe ik alleen voor hem.’

Vida Mehrannia spreekt zacht en behoedzaam, maar haar lichaamstaal verraadt dat ze zwaar lijdt onder de situatie. We zitten aan de keukentafel in haar flat in een voorstad van Stockholm. Voor haar ligt het proefschrift van haar man waarmee hij in 2012 aan de Zweedse Karolinska-universiteit doctor in de rampengeneeskunde is geworden. ‘Het gaat over de behandeling van slachtoffers van rampen in de hele wereld, maar vooral over de slachtoffers van de aardbeving van 2003 in de Iraanse stad Bam. Het proefschrift is ook opgedragen aan de slachtoffers van Bam.’

Vida’s dochter van 15 heeft de griep, haar zoontje van 6 kijkt in de kamer ernaast naar een film. Vlak naast het tv-toestel staan foto’s waarop Ahmadreza Djalali samen met vrouw en kinderen poseert.

Vida Mehrannia «We hadden net samen een nieuw appartement gezocht en het was de bedoeling dat we zouden verhuizen bij zijn terugkomst uit Iran. Maar hij kwam niet meer terug. De oude flat was opgezegd en het contract voor de nieuwe getekend, dus moest ik ons hele hebben en houden in mijn eentje inpakken. Ik crashte en zocht hulp bij een psycholoog, want ik raakte mijn bed niet meer uit. Ik dacht alleen maar aan hem en aan wat hij moest doorstaan. Ik slik nu pillen. Die houden me overeind, want ook mijn kinderen hebben mij nodig. Ons zoontje weet niet wat er met zijn papa is gebeurd. Hij denkt dat Ahmad in Iran aan het werk is. Hij weet niet dat hij in de gevangenis zit en ter dood is veroordeeld.»