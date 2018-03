'Niemand zal me in de gevangenis steken omdat ik af en toe eens een indiaan omverknal'

Het verhaal ontvouwt zich in New Mexico anno 1892, waar het leven hard en eenzaam is, waar de Comanche-indianen op de scalpen van de blanke settlers jagen en waar de dood altijd met je meerijdt. Tegen die onherbergzame achtergrond krijgt de stugge legerkapitein Blocker (Christian Bale) het bevel om een doodziek indianenopperhoofd naar het verre Montana te escorteren, zodat de chief op het land van zijn voorouders kan sterven. Een missie die Blocker, die het meer gewend is om indianen af te slachten dan om voor hen te zorgen, met tegenzin aanvaardt. Bale zit akelig diep in zijn rol: hij zit met dichtgeklemde kaken op zijn ros, kijkt naar het opperhoofd alsof hij hem ieder moment een kopje kleiner kan maken en heeft voor de gelegenheid een kleine harige bunzing op zijn bovenlip laten vastnieten.

Bale staat bekend om zijn extreme aanpak. Voor zijn rol in ‘American Hustle’, bijvoorbeeld, mat hij zichzelf een indrukwekkende bierbuik aan, voor de ‘Batman’-trilogie kweekte hij een enorme spiermassa en voor ‘The Machinist’ hongerde hij zichzelf uit tot zijn knoken uit zijn vel staken.

HUMO Hoe hebt u zich deze keer voorbereid?

Christian Bale «Ik heb met revolvers en paarden leren omgaan, ik heb een mondje Cheyenne leren spreken, en ik heb voor Blocker een achtergrondverhaal verzonnen, waarin hij als jongen heeft meegevochten in de burgeroorlog. En ik ben in de geschiedenisboeken gedoken. Wat ik fascinerend vind, is dat veel soldaten, zoals Blocker, veroordeelde criminelen waren die van de rechter de keuze kregen: ofwel naar de gevangenis, ofwel naar de cavalerie. Kozen ze voor de cavalerie, dan werden ze naar afgelegen forten op de prairie gestuurd, waar ze in bikkelharde omstandigheden leefden. Omdat daar geen spiegels hingen, wisten ze niet van zichzelf hoe ze eruitzagen, en ze brachten dagenlang door in volledige stilte. Het gekke is dat die mannen daar perfect gelukkig waren.»