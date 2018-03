'Trump jaagt op iedereen, hij leeft van woede en chaos'

In jaar twee na ‘de klap’ heeft Hillary Clinton hernieuwde moed. Ze is opgewekt wanneer we haar ontmoeten: ze is gekleed in een typerend keurig jasje en haar even typerende lach weergalmt door het hotel. De sleutelwoorden ‘Ga door’ en ‘Laat niet los’ zijn haar leidraad. ‘Daar heb ik alle reden toe. Als Amerikaanse maak ik me zorgen over wat er in mijn land gebeurt. Kijk, als niet Trump maar een andere Republikein me had verslagen, had ik me niet zo druk gemaakt. In het Witte Huis zit een president die mensen tegen elkaar opzet en bewust onze instituties vernietigt. Dat is zeer verontrustend en verdient tegengas.’

- De Verenigde Staten zijn een ernstig verdeeld land. Goed bestuur is nauwelijks meer mogelijk.

Hillary Clinton «Er zijn altijd verschillen in een samenleving. Zeker in de VS, met zo’n grote verscheidenheid. Maar de laatste decennia buit de Republikeinse partij die verdeeldheid uit. Met hulp van rechtse media die de branden stichten en aanwakkeren. Als je elke keer te horen krijgt dat jíj verliest in je leven omdat iemand anders wint, dan kweek je woede en wrok.»

- Dat gevaar is te lang onderschat. Ook door u.

Clinton «Klopt. Ik dacht tijdens mijn campagne dat die woede werd gevoed door de gevolgen van de financiële crisis. Dus maakte ik er een serieus onderwerp van, met verregaande plannen om alle Amerikanen de kans te geven op een beter leven. Maar helaas – en Donald Trump begreep dat – loonde het meer om die woede te bespelen. Door Mexicanen, immigranten, zwarten, homoseksuelen en moslims de schuld van alles te geven. Die aanpak leverde hem veel steun op.»