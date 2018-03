'Die lijkgeur ruik ik al lang niet meer. Ik krijg soms zelfs een hongertje tijdens het werk'

Een paar uur na de explosies rinkelt de telefoon bij Tim Van Kerckhove (50) en Stephan Verlaeckt (55) van Clean It Up. Of ze zo snel mogelijk kunnen afzakken naar het CD&V-hoofdkwartier – de plek waar de zwaargewonden worden opgevangen – om alle bloedvlekken te verwijderen?

HUMO Hoe voelde het om Brussel binnen te rijden?

STEPHAN VERLAECKT «Surrealistisch. Zowat de volledige stad was afgezet, zelfs de Wetstraat mochten we niet in. We reden door een desolate hoofdstad, vol politielinten en lege straten. Brussel was oorlogsgebied.»

TIM VAN KERCKHOVE «Het CD&V-gebouw ligt net naast de ingang van metrostation Maalbeek, dus waren alle zwaargewonden in eerste instantie naar daar gebracht. Hoewel we ’s middags al werden gebeld, kregen we die dag zelf geen ‘go’ om uit te rukken. De chaos was nog te groot en het onderzoek te precair. De volgende dag is het dan toch gelukt om tot in de Wetstraat te raken.»

HUMO Wat zagen jullie ter plaatse?

VAN KERCKHOVE «Vaak is een ruimte met gewonden vuiler dan een ruimte met doden. Omdat de slachtoffers zich vaak nog kunnen verplaatsen, laten ze in hun paniek overal bloedsporen achter. De gewonden hadden zowel in de lokalen als tegen de gevel de eerste zorgen toegediend gekregen. Dus we moesten alles schoonmaken, binnen én buiten. We kregen te horen dat Kris Peeters en nog een aantal andere hoge piefen in de namiddag zouden langskomen, dus hebben we ons best gedaan om alles die dag zelf in orde te krijgen.»

VERLAECKT «Het viel op dat de mensen die de slachtoffers hadden geholpen nog heel helder door dat gebouw liepen, alsof er niets gebeurd was. Ze waren allicht nog in een roes door alle gebeurtenissen. Later vernamen we dat velen van hen hun klop hadden gekregen en in behandeling moesten gaan.

»Er is te weinig aandacht gegeven aan wat die mensen toen hebben gedaan. Het is niet evident om het hoofd koel te houden wanneer er tientallen gewonde mensen om hulp vragen.»

HUMO Zijn jullie ook in het metrostation geweest?