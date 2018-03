'Froome zou het fatsoen moeten hebben om zich uit de koers terug te trekken' David Walsh

Twee jaar geleden onthulde het Russische hackerscollectief Fancy Bears dat Bradley Wiggins en Chris Froome geregeld medicatie namen die op de lijst van verboden producten staat. Daarvoor konden ze telkens opnieuw doktersattesten voorleggen. Na een diepgaand onderzoek heeft het Britse parlement nu vastgesteld dat het om misbruik ging en dat Team Sky systematisch de grijze zone van de antidopingregels opzocht. In het rapport van de parlementaire commissie zeggen bronnen dat een kleine groep Sky-renners afzonderlijk trainde en buiten competitie corticosteroïden nam om af te slanken. De renners slikten ook de omstreden pijnstiller Tramadol. Bij Wiggins werd in de spieren de corticosteroïde Triamcinolon ingespoten. Dat gebeurde voor de Tour van 2012, die hij won, maar ook voor de Tour van 2011 en de Giro van 2013. Lance Armstrong werd in de Tour van 1999 op hetzelfde middel betrapt, maar Wiggins had er een doktersbriefje voor.

HUMO ‘Wat Bradley deed, was niet verboden, maar wel onethisch,’ zegt Shane Sutton, ex-coach van Team Sky.

David WALSH «Daar ben ik het niet mee eens. Dit is doping. Team Sky misbruikte doktersattesten om zijn renners prestatiebevorderende middelen toe te dienen. Als je zo’n attest onder valse voorwendsels gebruikt en de persoon dus niet zo ziek is, is dat bedrog. Daarom mag de UCI Wiggins zijn Tourzege afnemen. Hij kreeg in vier jaar tijd négen behandelingen met Triamcinolon. Dat product helpt om gewicht kwijt te raken zonder spiermassa te verliezen. In het moderne wielrennen draait alles rond hoeveel watt je bergop kunt trappen met zo weinig mogelijk gewicht. Daarom zijn de ronderenners zo mager. Een middel dat je doet afslanken zonder kracht te verliezen, komt dan als geroepen.

»Wiggins zegt dat hij Triamcinolon nodig had om zijn pollenallergie en zijn inspanningsastma te behandelen. Die was het hevigst in juni en juli. Maar voor de Giro van 2013 kreeg hij het al in april. En in september van dat jaar wilde ploegarts Richard Freeman het hem opnieuw voorschrijven. De andere dokters bij Team Sky hebben daar een stokje voor gestoken. Ik heb met hen gesproken: zij vonden het niet koosjer dat Wiggins voortdurend attesten kreeg. Daarom veranderden ze het paswoord op de UCI-website waarop de teamdokters voorschriften konden aanvragen voor hun renners. En bij ploegbaas Dave Brailsford bekwamen ze dat een renner voortaan het akkoord van twee teamdokters nodig had voor een attest. Daardoor kon Freeman niet langer zijn gang gaan en moest Wiggins in september zonder Triamcinolon aan de bak. Het belette hem niet om de Ronde van Groot-Brittannië te winnen. Zo ziek was hij dus niet.